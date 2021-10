Gallery

















La scorsa primavera mi sono recata in zona della cava ,qui a San Giuliano Terme,a fare asparagi...come faccio da ormai da più di 20 anni e come fanno in molti... purtroppo queste immagini non sono una novità...la cava è una discarica a cielo aperto...e queste immagini lo fanno vedere chiaramente ...e sono solo una parte dei rifiuti che ci possiamo trovare...