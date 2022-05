Via Pietrasantina, 28 · Gagno

Incredibile come la nuova mobilità (monopattini e bici elettriche) sharing, voluta dal comune e mai sanzionata, sia prerogativa di utilizzatori decerebrati. Normalmente si limitano ad abbamdonarli in mezzo ai marciapiedi e nei posti meno indicati. Ma qui abbiamo raggiunto il massimo. Occupare totalmente un posto auto per invalidi. Complimenti !!!