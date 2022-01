Largo Viviani pedonale per finta

Nonostante innumerevoli segnalazioni alle competenti Autorità, il piazzale pedonale di Largo Viviani nel condominio Area Nuova è teatro di scorribande per veicoli non autorizzati di tutti i tipi (moto, auto, furgoni ecc.) anche nelle ore notturne, con grave pregiudizio per l'incolumità e la privacy dei residenti ,nonché della struttura non progettata per tale volume di traffico. Cosa deve fare un cittadino e contribuente per essere degnato di una risposta fosse anche negativa ? Qualcuno diceva che "la burocrazia è l'arte di rendere impossibile il possibile"