Buche nell'asfalto a Cascina

Sono un cittadino del comune di Cascina e questa mattina passando per via Tosco Romagnola a Cascina davanti al numero 486 ho notato che l'asfalto stradale è in condizioni pietose; sono presenti buche di 10/20 centimetri profonde. A questo numero c'è un negozio di abbigliamento e se una giovane madre con bambini piccoli si sposta con carrozzina per entrare nel negozio...la carrozzina è a rischio ribaltamento con conseguenze problematiche...non solo...parcheggiando l'auto...le ruote della macchina affondano pericolosamente nelle buche...è necessario un veloce intervento a pareggiare l'asfalto...grazie!