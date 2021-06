Lettera al Sindaco Conti sull'ordinanza anti-bici

Gentile Sindaco, ieri (20 giugno 2021) mio figlio attraversava piazza dei Miracoli in bici e un carabiniere lo ha fermato intimandogli di scendere dal mezzo in applicazione della recente ordinanza che fa divieto di utilizzo della bicicletta all'ombra della Torre. Le norme si rispettano, e il militare bene ha fatto a informarne prontamente il ragazzo, che altrettanto prontamente si è conformato. Ciò che viene spontaneo chiedersi è quale sia il vantaggio pratico e d'immagine che la città si attende vietando l'accesso della mobilità leggera alla piazza più bella d'Italia (già il Codice della Strada disciplina l'utilizzo corretto e sicuro della bici in aree pedonali); e se sia proporzionato che le forze dell'ordine presidino così perentoriamente i salotti buoni della città dall'“assalto” di ciclisti, mentre poco lontano dagli sguardi dei turisti, come è a tutti tristemente noto, altri giovani sono avvicinati da spacciatori impuniti e persino minacciati e feriti a coltellate. Signor Sindaco, mi aiuti a spiegare a mio figlio la logica di questa strategia della sicurezza. Distinti saluti Fausto Montana