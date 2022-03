Lettera di ringraziamento allo staff del reparto di Ematologia dell'ospedale di Pisa

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento che la signora Gigliola ha indirizzato ai medici e al personale dell'ospedale di Pisa:

...il mio viaggio non è finito ma l'affronto più facilmente grazie a voi che mi avete ridato il futuro e l ottimismo.Sono uscita da soli pochi giorni dal reparto di Ematologia di Pisa,diretto dalla Prof.ssa Sara Galimberti, dopo 34 giorni di degenza nei quali non mi sono mai sentita sola, sono stata assistita, coccolata, supportata e sopportata, con professionalità, competenza, umanità ed empatia.

I miei più cari ringraziamenti a tutto lo staff medico, infermieristico, oss, cooperativa di servizi.

Un pensiero speciale va al Prof.Petrini che ha seguito affettuosamente me e la mia famiglia.

Vi saluto con un sorriso..che grazie a tutti Voi la malattia non è riuscita a spegnere.

Grazie grazie grazie