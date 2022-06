Mancanza cestini ciclabile via Tino da Camaino

Via Tino di Camaino · Porta a Lucca

Via Tino di Camaino · Porta a Lucca

Gli abitanti del luogo scrivono cartelli per chiedere ai proprietari di cani di raccogliere le loro deiazioni, tutto giusto, ma nessuno ha mai protestato per l'assoluta mancanza di cestini lungo tutta la pista ciclabile, luogo dove normalmente vengono portati a spasso i cani, costringendo i proprietari a portarsi dietro il sacchetto per svariato tempo. Segnalo la necessità di posizionare cestini raccogli rifiuti. Grazie.