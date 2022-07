Volevo segnalare che alla oggi 27 luglio 2022 alle 19.20 l'autobus E80 per Migliarino,alla fermata di Piazza Manin non si è fermato lasciando a terra dei passeggeri. Purtroppo non è un caso isolato perché è capitato alle fermate di Migliarino direzione Nodica anche nelle settimane precedenti.Capisco che può capitare ma questo può creare disagio ai passeggeri che usufruiscono del bus. Prestate più attenzione.