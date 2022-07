Lo specchio all'incrocio fra via Pierin del Vaga e via delle Lenze a Barbaricina necessita di manutenzione. E' necessario infatti potare la vegetazione che lo avvolge al fine di rendere libera tutta la visuale. Al momento chi proviene da via Pierin del Vaga trova lo specchio inutilizzabile per quasi la sua metà a causa delle frasche che sono riflesse nello specchio stesso