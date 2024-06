Manutenzione strada e piante bordo strada

Gallery













La situazione di via Cariola e di una parte di via Dogali è quella che si vede nelle foto... Strade con buche che sembrano crateri, dove i residenti distruggono ruote e ammortizzatori delle auto, alberelli arbusti e erba che invadono la carreggiata e la rendono ancora più stretta di quanto non lo sia già.... Per nn parlare di tutte le auto che dagli autonoleggi sparsi intorno all'aereoporto sfrecciano come se fossero sul circuito del Mugello.