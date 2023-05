Marciapiedi in via Tommaso Rook

Gallery





Già altre volte ho visto segnalazioni che riguardavano il degrado in via Tommaso Rook, strada con marciapiedi ammalorati o in tratti addirittura mancanti, parcheggio selvaggio, anche dove esiste il divieto di sosta, che crea problemi nello scambio tra auto, senza considerare l'incrocio tra la via Rook via F. Tesio, Via Due Arni e via A. Pisano, dove le auto parcheggiate ostacolano la vista per attraversare, costringendoci ad entrare al centro dell'incrocio, con rischio di incidenti. Oggi, giornata piovosa, diventa difficile camminare, come si può vedere dalle foto. Sarebbe opportuno che chi di competenza provvedesse alla sistemazione.