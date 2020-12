Marciapiedi = parcheggi gratuiti

Via Sant'Agostino è una strada a senso unico, molto trafficata con parcheggi (stalli blu) presenti lungo tutta la strada. In alcuni tratti i marciapiedi purtroppo sono presenti solo da un lato... le persone cosa fanno? Per non scomodarsi e molto probabilmente per non pagare usano IN MODO PERMANENTE IL MARCIAPIEDE PER PARCHEGGIARE LE LORO AUTO. Io invece pago le tasse e pretendo di poter usare il marciapiede, io pretendo che mio figlio quasi adolescente possa percorrere la strada sul marciapiede in autonomia! Perché dobbiamo camminare in mezzo alla strada e nessuno dice nulla? Qui c'è in ballo la sicurezza e con queste cose non si scherza...o deve prima accedere qualcosa di grave per far sì che queste persone si organizzino per parcheggiare in modo civile?