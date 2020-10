Marciapiedi usati come parcheggi

Nella nostra strada purtroppo ci sono marciapiedi "presenti" a tratti e andrebbero rifatti, ma dove sono presenti vengono occupati dalle macchine come parcheggi. Mio figlio di 10 anni sta crescendo e comincia ad essere autonomo, pensare che deve spostarsi in strada per raggiungere la sua scuola e non poter camminare lungo il marciapiede mi preoccupa. In Via Sant'Agostino le auto corrono ad alta velocità e pensare che mio figlio debba camminare in mezzo a loro mi preoccupa. Mi preoccupa l'inciviltà e il menefreghismo delle persone...insomma mio figlio cresce ma le mie preoccupazioni aumentano anziché di diminuire.