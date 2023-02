Multa indecente ricevuta sul bus

Oggi decido di prendere il Pullman urbano, non avevo programmato di farlo quindi non ero in possesso di un biglietto fisico. Decido di farlo via SMS come facevo un tempo (è da tempo infatti che non prendo piu quotidianamente il bus), cerco su internet e procedo all'acquisto. Salgo sul bus, tempo di sedermi e sale alla fermata successiva il controllore. Tiro fuori il telefono e vedo che il mio messaggio sta ancora "processando", dunque cerco di proposito il controllore illustrando il problema e chiedendo spiegazioni. La risposta è una multa di 40 e passa euro. Io chiedo spiegazioni e mi viene detto: "hai inserito il numero vecchio". Cerco di replicare chiedendo dove è il nuovo, e lui non riesce a darmi il numero. Faccio vedere la ricerca internet per sms bus pisa e tutti i primi risultati ufficiali sono quelli col numero vecchio, nessun modo di accorgersi del contrario. Lui stesso non mi sa fornire il numero nuovo anche con la ricerca google(poi a casa, sul PC lo ho trovato dopo diverse pagine col numero precedente).



Intanto I passeggeri attorno esprimono solidarietà, pure l'altro controllore è stupito del procedimento -con la scusa "è da regolamento" del collega- e mi viene confermata questa multa salata per aver fatto 100 m avendo mandato un sms al numero precedente. Dimostro chiaramente con il tempo che ho inviato la richiesta di biglietto prima al suo ingresso in bus e prima della mia salita, tutti avvenuti nello span di 2-3 minuti. Non serve, menomale che andrebbe incentivato il trasporto pubblico. Ancora peggio torno a casa e cerco su internet e trovo di un concittadino con una sorte simile a pochi mesi fa per avere utilizzato un biglietto della precedente gestione. Ma quando ci pensiamo a rimuovere le pagine vecchie? Una roba da terzo mondo, vergognosa per chi come noi ha anche sempre pagato il biglietto.