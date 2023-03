Gallery





Ormai da anni si convive con questa situazione: ambiente malsano, maleodoranze e zanzare nei mesi caldi, zona trascurata dove si accumula la spazzatura, rischio per la salute pubblica e decisamente non una bella vista. Dopo tanti soldi spesi per la riqualificazione del quartiere lasciare questo degrado è uno spreco e un rischio per la salute dei cittadini.