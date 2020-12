Pandemia e pulizia...

In via di Mezzana e in via Paradisa, all'altezza dell'ingresso 4 dell'ospedale Cisanello, segnalo questo esempi di totale degrado e incuria della pulizia urbana. Faccio notare che la busta rinvenuta sul marciapiede è contrassegnata col simbolo del Biohazard e che quindi contiene materiale ospedaliero infetto, potenzialmente una bomba microbiologica. A poca distanza uno splendido esemplare di topo morto. Tutto ci si aspetterebbe ma non questo, oltretutto in zona ospedale, in un momento storico in cui la cura dell'igiene viene esasperata in tutti gli ambiti ogni singolo istante della giornata.