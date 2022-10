Parcheggi consentiti

Buongiorno dopo svariate segnalazioni al Comune di Pisa di competenza, niente è cambiato. Anzi sembra quasi che sia un diritto mettere il proprio mezzo dove si vuole, poi se devono passare mezzi di emergenza o mezzi di pubblico servizio ( nettezza urbana ) o fornitori di vario genere ,tutto è nella completa normalità. Lavorare è diventato un optional, basta ripristinare i paletti a terra molto più grandi di quelli che ogni tanto sono oggetto di schiacciamenti per far posto alle auto e di catene tra i paletti, come c'erano di già, ma non saldate, diventano oggetto furto.