Parcheggio selvaggio impunito su via Taddei incrocio via Mazzei

Percorro questo incrocio per andare a lavoro e, tutte le mattine, le auto sono parcheggiate a ridosso dell'incrocio (X rosse) tanto da impedire la visione dei mezzi in arrivo sulla via Mazzei, a chi come me esce da via Taddei per immettersi sulla stessa via girando a destra; stesso problema di visibilità per chi vuole immettersi in via Taddei, non vedono chi sta uscendo come me se non all'ultimo istante. Se poi ci aggiungiamo la ridotta larghezza della carreggiata di via Taddei, i marciapiedi disastrati della stessa via con larghezza stile hobbit , le persone che proprio a causa di questo, dopo aver parcheggiato, camminano sulla strada per evitare storte o cadute, la guida "alternativa" di molte persone, l'incidente è dietro l'angolo. Forse qualche multa non guasterebbe.