Parcheggio selvaggio in Piazza San Sepolcro

Dopo svariate segnalazioni ai Vigili Urbani, al Comune di Pisa all'ufficio di competenza ambiente, niente è cambiato. Anzi sembra quasi che sia un diritto mettere il proprio mezzo dove si vuole, poi se devono passare mezzi di emergenza o mezzi di pubblico servizio (nettezza urbana) o fornitori di vario genere, tutto è nella completa normalità. Lavorare è diventato sempre piu difficile, ogni zona ogni via ha delle insidie che non si riesce a debellare, come il parcheggio selvaggio, in questo specifico caso in Piazza San Sepolcro proprio su delimitato passaggio pedonale.