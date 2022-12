Parco San Rossore: degrado del sentiero 'Sabina Bulleri'

Gallery













L'ente parco di San Rossore nel 2020 annunciava il ripristino dei primi 250 metri del sentiero Sabina Bulleri (vedi PisaToday), sentiero percorribile anche da persone con problemi motori. Peccato che il ripristino si sia fermato lì: il resto del sentiero è in un completo stato di degrado ed in alcuni tratti addirittura non percorribile se non a proprio rischio. Anche le staccionate che proteggevano le aree umide sono in uno stato pietoso e l'accesso al capanno di osservazione al Paduletto è impossibile causa alberi caduti e non rimossi. Vero che anche altri sentieri nel parco sono altrettanto trascurati: ci sembra che l'attuale politica del parco tenda a privilegiare esclusivamente le iniziative tipo dibattiti, incontri, mostre artististiche, concerti, ecc. presso la palazzina del Gombo (vedesi via vai continuo di furgoni e di autotreni nel viale del Gombo, alla faccia dell'inquinamento!) e che li vadano a finire tutte le risorse del Parco. Purtroppo San Rossore sta diventando sempre più giardino cittadino e sempre meno parco naturale.