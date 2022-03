Percorso per persone con Sclerosi Multipla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il programma AllenaSM è un percorso riabilitativo fisico e di sostegno psico cognitivo-affettivo che si propone di migliorare la qualità di vita e le autonomie di vita quotidiana delle persone con SM ottimizzando le performance motorie, cognitive e affettive della vita delle persone interessate Il percorso di AllenaSM si svolge in gruppo massimo di 6 persone e prevede 12 settimane di training cosi svolto: 2 incontri settimanali di allenamento fisico motorio in palestra con fisioterapista/chinesiologo della durata di 50 minuti 1 incontro settimanale di sostegno ed empowerment psicocognitivo della durata di 1 ora. Ci proponiamo di aiutarvi a: Migliorare il tono muscolare, la forza fisica e l'equilibrio Migliorare la deambulazione e la resistenza Aiutarvi e sostenervi nell'elaborazione della diagnosi Potenziare le skill cognitive come attenzione, concentrazione, memoria Supporto motivazionale nel percorso di allenamento motorio Per informazioni e chiarimenti contattaci al 3890475884 o lo 0505205757 Presso Associazione La Tartaruga c/o Misericordia di Pisa