Degrado in Piazza San Silvestro a Pisa

Vorrei segnalare la situazione a dir poco incresciosa e indecorosa in cui versa la pavimentazione dei marciapiedi e degli stalli in Piazza San Silvestro.

Si tratta di una piazza centralissima, a tutti gli effetti parte del centro storico di Pisa, eppure le sue condizioni vanno peggiorando di anno in anno, a ogni pioggia e cambio di stagione. Ho segnalato oltre 15 mesi fa al comune la situazione ma senza alcun riscontro. Inoltre non mi risulta sia stato calendarizzata dalla giunta e dai competenti assessorati alcuna discussione su un progetto di messa in sicurezza/rifacimento delle piazza.

Urge intervenire perché ormai, come chiaro dalle foto, la condizione della piazza non è solo scandalosa da un punto di vista estetico ma anche pericolosa per la possibilità di inciampo dei pedoni e di danneggiamento dei veicoli in sosta. L'asfalto è crepato, le pietre sconnesse e dissestate che pare il quartiere abbia subito un bombardamento. Questa piazza peraltro è affaccio del palazzo della Normale, del Nest e rappresenta un pessimo biglietto da visita per la città a soli 50 metri dai Lungarni, nel cuore del quartiere di San Francesco.

Segnalazione inviata alla nostra pagina Facebook da Michele.