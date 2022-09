Poste italiane, ancora!

Volevo segnalare una abitudine diffusa, i postini, soprattutto quelli in zone nuove, hanno l'abitudine di lasciare avvisi al posto di consegnare i pacchi, anche se attività come la nostra di ospedaletto è in realtà aperta e dista solo 10 metri dalla cassetta delle lettere. Testimoni hanno visto anche ieri consegnare avvisi e lasciare i pacchi sul furgone. Già tempo fa il problema venne risolto spiegandolo direttamente al vecchio postino, ma evidentemente le buone abitudini non si tramandano. Disservizi gravi come questo impediscono l'attività lavorativa di persone che comunque hanno voglia di lavorare e attendono il materiale per farlo. Grazie POSTE ITALIANE.