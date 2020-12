Pericolo incidenti: "Un prolungamento dello spartitraffico in via San Pio da Pietrelcina e via delle Torri?"

Sono molti anni oramai che percorro Via delle Torri con Via San Pio da Pietrelcina ed è uno degli incroci pericolosi nel Comune di Pisa a causa dei soliti "furbetti del quartierino" che, frequentemente, tagliano la corsia percorrendola contro mano, oppure passando con il rosso. Proprio pochi giorni fa ho evitato un frontale con una 500 bianca che, evidentemente, la conducente non è avvezza ad attraversare un incrocio in sicurezza e da quanto recentemente occorso, non sarebbe da prendere in considerazione un prolungamento dello spartitraffico (almeno sarebbe un deterrente per non incorrere in possibili p.v. frontali).