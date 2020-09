Reti di protezione in pessime condizioni nell'area cani di via Montello

Vorrei segnalare una situazione di grave incuria riguardante l’area cani di via Montello, in zona Pratale. In questo spazio, frequentato da molti cani e adiacente al parco giochi per bimbi, le reti di protezione sono in condizioni pessime e in molti punti sono sollevate a tal punto da consentire il passaggio di cani anche di grossa taglia. Sono già accaduti diversi episodi in cui i cani sono usciti dalle reti creando situazioni di pericolo per gli altri cani e per i bambini. In queste condizioni è difficile per i proprietari dei cani garantire la vigilanza, dato che per la natura stessa dell’area gli animali non sono al guinzaglio.

Ci si augura che l’amministrazione voglia intervenire prima che si verifichino fatti gravi.

Segnalazione inviata da Gemma