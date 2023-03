Vorrei segnalare che l'unico bagno del Giardino Scotto è chiuso e inagibile da ormai non so quanti mesi. Questo disservizio è inaccettabile in uno spazio pubblico frequentato ogni giorno da migliaia di persone. Bambini/e, persone anziane, persone con disabilità hanno il diritto di vedere garantito questo servizio. Segnalo l'urgenza di renderlo nuovamente agibile e aperto per tutta la cittadinanza.