Qualcuno ha scambiato per una discarica il cancello della Scuola Materna San Giuseppe, in Via Rook (Barbaricina) a Pisa. Ad aggravare il comportamento incivile dei cittadini che hanno abbandonato questi rifiuti umidi e maleodoranti è il fatto che il luogo è una scuola materna tuttora frequentata dai bambini che partecipano ai campi solari.