Sui via Pardo Roques, al n.1, angolo Largo duca D'aosta, cumulo di rifiuti che aumenta ogni giorno: in principio c'era solo il tavolone grigio con scritto "per Geofor", poi sono spuntati aspirapolvere, birre etc... Da segnalare anche perché si trovano su punto di passaggio pedonale molto frequentato da bambini, anziani e disabili e animali.