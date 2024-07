Rischi per la circolazione in via del Fosso Vecchio

Via del Fosso Vecchio, nel tratto da Navacchio (lato Centro dei Borghi) fino almeno a S. Frediano è ormai in condizioni disastrose, con l'asfalto franato ai lati della carreggiata che crea buche alte anche oltre 30 cm. Strada sempre trafficata, ambulanze, furgoni e mezzi del vicino depuratore, qualche impavido pedone o ciclista. Non è facile fermarsi in sicurezza per fare foto, ma i danni sono tali da rappresentare un pericolo per la circolazione pubblica. L'auto la distruggete. Se siete in moto... rischiate pure voi. La strada non vede una briciola di cemento/asfalto o almeno ghiaia (come soluzione d'emergenza) da anni.