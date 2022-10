Sale sul bus con due biglietti: multato

È il singolare episodio accaduto a un giovane che, salito su un bus cittadino, si è subito premurato di timbrare il titolo di viaggio. Peccato che - questa la contestazione dei controllori - il biglietto era stato acquistato mesi prima, troppi secondo la nuova compagnia di trasporti, che non accetta più quei titoli di viaggio, perchè appartenenti alla precedente azienda di mobilità urbana. Davanti alla sorpresa, il ragazzo ha allora esibito un nuovo biglietto, valido, che ricordava di aver comprato pochi giorni prima. Anche ciò non è bastato a evitare la contravvenzione: il primo biglietto infatti era stato timbrato, ma per ovvi motivi non il secondo. Risultato? Entrambi i biglietti sono stati ritirati, e al giovane è stata applicata una multa di 40 euro. Metodi alquanto draconiani che non lasciano dubbi al cliente: "se agendo in piena onestà e disponibilità verso i controllori sono stato multato, terminerò qui la mia esperienza col nuovo servizio di trasporti pisani e di certo sconsiglierò a chiunque di usufruirne. La legge è legge, ma non bastava un po' di umanità e buon senso?"