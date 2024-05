San Rossore: il capanno-osservatorio del Paduletto trasformato in stalla!

Gallery



Nel capanno, utilizzato tutti i giorni da decine di turisti fotografi e birdwatcher per osservare l'avifauna del Paduletto, qualcuno, volontariamente non metto aggettivi, ha avuto l'idea geniale di portarci il cavallo. Il quale, cavallo, essendo anche lui un animale, ha pensato bene di procedere con le proprie necessità fisiologiche con il risultato che possiamo vedere nelle foto. Purtroppo l'attuale tecnologia ci permette di condividere immagini ma non profumi ed odori! Si spera che qualcuno dell'ente Parco possa far pulire il capanno in modo da renderlo nuovamente usufruibile dal pubblico.