Semaforo da tempo vandalizzato (e ancora non riparato)

Un paio di settimane fa il semaforo sulla pista del trammino (all'altezza di San Piero) è stato nuovamente vandalizzato; questo episodio è particolarmente grave dato che la manomissione dell'impianto semaforico compromette la sicurezza dell’incrocio determinando una situazione di pericolo per tutti coloro che vi transitano. Tuttavia, nonostante questa situazione di pericolo sia stata segnalata ormai almeno da dieci giorni, ancora oggi la lanterna vandalizzata ciondola penzoloni, sorretta precariamente dai cavi elettrici dell'alimentazione, col rischio di schiantarsi a terra.



Non è la prima volta che succede, e l'effetto deleterio dell'atto vandalico è aggravato dall'inerzia e dall'incuranza di chi dovrebbe occuparsi di riparare l'impianto: in seguito a un precedente episodio di vandalismo il semaforo è rimasto fuori uso per settimane e alla fine è stato aggiustato senza ripristinare il funzionamento della chiamata pedonale.