Perchè inquinare l'ambiente abbandonando un frigorifero in strada (quello sarebbe sul giornale) oppure chiamare la Geofor per ritirarlo, quando semplicemente basta parcheggiarlo fuori casa propria in bella vista.. in una corte. Probabile sia piú di un anno che è li. Ometto una macchina buttata in un campo e tutto il resto , ormai qui tutto fa parte del panorama È diventato un punto di riferimento : "quando vedi il frigo sei arrivato , parcheggia , sei a casa mia"