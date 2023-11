Situazione di pericolo sulla pista ciclabile del Trammino

Via Cagliari · Porta a Lucca

La pista ciclabile è stata realizzata su una vecchia sede ferroviaria. Sono ancora evidenti vecchi pali cementizi che costituivano la linea elettrica della impianto ferroviario. Di nessun valore dovevano essere demoliti all'atto della costruzione. Sono rimasti in stato di totale abbandono con elementi metallici che sovrastano la pista. Per quanto tempo resteranno sospesi sulla testa degli ignari ciclisti e passanti che utilizzano la pista ciclabile? Giornate di vento e pioggia potrebbero causare il loro distacco con gravi conseguenze per qualche sfortunato passante. Sarebbe opportuna la loro rimozione.