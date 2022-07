Smarrita Calopsite

Gallery



Il pomeriggio del 28 giugno, è scappata Zheng ė un piccolo pappagallo, per la precisione è una calopsite. È poco più di 100 grammi ed ha pochi mesi. È abituata a stare con la gente e probabilmente, se non spaventata da qualcosa, proverà a posarsi sulla spalla o sulla testa di qualcuno. Si è allontanata da Uliveto Terme, ma non ho idea di quanti km possa aver fatto in una settimana. Offriamo una ricompensa o un nuovo pappagallo. Per chi la trovasse, capisco la tentazione di tenersela.. è molto simpatica! Però è la mia. Vi ricompenserò lautamente. Grazie.