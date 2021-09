Smarrita a Vicopisano ma potrebbe essere ovunque adesso. Se la vedete non la chiamate, adesso è sicuramente in uno stato di spavento assoluto e potreste solo metterla ulteriormente in fuga, non mettete cibo in giro, aiutateci con segnalazioni precise e veloci inviate su Whatsapp immediatamente la posizione, fate foto e video del cane, forniteci tutti i dettagli del luogo dove siete e la direzione del cane! 3387722730.