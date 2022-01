Smarrito Chihuahua maschio 'Gaetano', nero con petto bianco, 5 kg non ha collare, ha microchip. Via dei Magagna Vecchiano. La famiglia lo sta cercando disperatamente chiediamo aiuto per riportarlo a casa.

Si offre ricompensa. Per segnalazioni contattare: 327-2149141, 347-4797809.

Segnalazione inviata alla mail redazione@pisatoday.it.