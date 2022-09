E' scomparso il nostro gatto, di pelo lungo rosso, maschio, sterilizzato, di 8 anni, si chiama Jerry, ha un microchip che lo identifica e ne identifica il proprietario.

Abitiamo ad Oratoio (PI) in via Maggiore di Oratoio vicino al Tabacchi. Jerry non si allontana da casa il sospetto è che sia rimasto rinchiuso in garage, stanzini, cantine o che sia stato preso. Per favore, chiunque possa dare notizie mi contatti al 333 8353470.