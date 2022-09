Via le Rene · Ospedaletto

Sono state installate le colonnine per autovelox ma mai entrate in funzione. Gli autoveicoli continuano a sfrecciare ad alta velocità mettendo in pericolo anche i residenti che utilizzano i cassonetti del vetro. Questi sono gli sprechi con i soldi dei contribuenti. Oltre a questo, la strada e priva di dossi artificiali idonei a rallentare i veicoli.