Stanotte è stata fatta una strage di specchietti retrovisori esterni di almeno 4 auto in via Ulisse Dini, in pieno centro. Atti di vandalismo puro. Malamovida? Ubriachi? Inoltre nel cuore della notte a volte veniamo svegliati da urla a squarciagola. Richiami festosi tra amici ubriachi insonni? Non era stata proclamata dalle autorità cittadine la lotta alla malamovida?