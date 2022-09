Non serve a nulla insegnare ai nostri bambini e alle nostre bambine l'educazione civile (materia amatissima dal mio ragazzo che tra altro usa le strisce per attraversare le strade ormai in autonomia) se i genitori/nonni parcheggiano sulle strisce pedonali davanti alle scuole. L'educazione non deve essere insegnata solo sui libri ma si apprende dall'esempio! Che esempio state dando? Vergogna!