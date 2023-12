The day after

Il fronte mare di Marina stamani è costellato di questi "blocchi" più o meno grandi formati da polistirolo fissato ad un conglomerato cementizio frammisto di fibre tipo lana di roccia o di vetro (per non supporre il peggio!). Alcuni esemplari galleggiano ancora in acqua, il che fa supporre che siano ragionevolmente derivati dalla distruzione di qualche manufatto a causa dalla violenta mareggiata. A parte la curiosità di saperne la provenienza (condivisa sul posto con alcuni passanti) quel che è peggio è che il polistirolo si sbriciola diffondendo miriadi di 'pallini' per mare e per terra ad opera del vento. Nell'immagine il blocco più fotografato a mo' di simbolo del 'day after'.