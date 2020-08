Tirrenia: "Allestimento sbagliato dei cassonetti per la raccolta differenziata"

Sono un cittadino residente a cascina, con la fortuna di potermi trasferire nel periodo estivo sul litorale, e volevo segnalarvi un problema relativo alla raccolta dei rifiuti. Questa è la situazione dei bidoni per la raccolta differenziata a Tirrenia in via delle Abetelle. La foto è di stasera domenica 30 agosto, ma la situazione è la stessa da tutta l'estate. Non è un problema di raccolta, quanto di palese illogicità nell'allestimento della varietà di bidoni della zona raccolta; esistono tre taglie di bidoni (per semplificare S, M, L) e in quello spazio troviamo:

- 3 bidoni taglia L per INDIFFERENZIATO

- 2 taglia M per conferimento CARTA

- 1 taglia M per PLASTICA

- 1 taglia S per ORGANICO

- 1 taglia S per VETRO

Risalta subito agli occhi il numero e taglia di bidoni riservati all'indifferenziato, che secondo la politica di raccolta differenziata dovrebbe essere il meno possibile per incentivare i cittadini a sforzarsi a dividere i rifiuti; per la plastica invece che notoriamente è ben presente nelle nostre case (spesso con flaconi e bottiglie voluminose) soltanto 1 bidone medio che è quindi sempre pieno, col risultato che i cittadini o abbandonano la plastica a terra a ridosso dei bidoni, oppure la getta nell'indifferenziato vanificando lo sforzo responsabile della divisione dei rifiuti; inutile dilungarsi poi sull'inutilità dello spazio riservato alla carta ben doppio rispetto alla plastica.

Segnalazione inviata da Alessio alla nostra pagina Facebook.