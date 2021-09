Tirrenia isolata con TIM?

Dalla notte di domenica, dopo il temporale, i miei due numeri (uno TIM ed uno Tiscali che si appoggia a TIM) non si collegano più alla rete telefonica. Dalle schermate si vede che tra gli operatori disponibili è presente il 22299 (credo H3G) e gli altri tre. Chiamando il 119 la risposta è che non possono sapere se le celle in una determinata zona sono o meno funzionanti. L'unica cosa da fare è attendere che il problema venga risolto. Nel frattempo, per ricevere telefonate (anche di lavoro) basta arrivare con l'auto fuori Tirrenia (San Piero, Livorno).