Titti cerca casa

Titti è una gattina rossa che ha infranto il mio cuore quando lo scorso anno lavoravo in una base militare all'estero e ho fatto il diavolo a quattro per farla venire in Italia e darle una vera casa, lontano da un deserto che arriva a 55 gradi. Forse faceva parte di una cucciolata che salvai per pura fortuna tre anni fa mentre stava annegando in un pozzetto sotto un acquazzone. Con tanta caparbietà sono riuscito a farla arrivare a Pisa il 1 aprile, tra vaccini, visite, controlli all'estero e in Italia, viaggi, imprevisti, ricerca dello stallo e tanta, tanta burocrazia… insomma un’avventura da scrivere un libro! Ora è giunto il momento di trovare una vera casa a Titti, in sicurezza, perché ho in casa una micia terribile (salvata in Kosovo 10 anni fa!) che non accetta altri gatti e vivo in un primo piano in condominio. Titti attualmente è in stallo a Pisa, cerca casa in sicurezza con persone consapevoli di avere a che fare con un gatto del deserto, abituato a cavarsela in un ambiente molto ostile. Con gli altri gatti è tranquilla se questi non la considerano molto, se la affrontano diventa un po’ nervosa, ma niente che non possa cambiare con un po’ di pazienza. Titti è una bella rossina di circa tre anni, sterilizzata, negativa fiv e felv, microchippata, registrata all'anagrafe felina regionale, vaccinata obbligatoriamente anche contro la rabbia. Cerca casa preferibilmente a Pisa e nella province limitrofe. Chi fosse interessato mi scriva pure su whatsapp al 3319949764. Grazie.



Per chi volesse conoscere la sua storia, questo è il link https://www.facebook.com/groups/192894497451793/posts/6624184157656096/?__cft__[0]=AZX_A35O_pc2SMVYFfG_O37Z14evkkwoKiFedZTlYQkem9t2gi0uPNyQMlv0DxNekqoyufPRxc7jqm8zCKmUrPwgvL0ty7HNU2h5p83iX9t5TF-EEawAbtgLp4EeOBVUxlkXQqM_wWBcZNrud3YWqmJc&__tn__=-UK-R