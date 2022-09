Vegetazione fuori controllo

All’interno della cisterna collocata nei pressi di Via Vespucci è cresciuta una vegetazione spontanea e infestante che favorisce la proliferazione di zanzare e altri insetti anche nei mesi più freddi. Il nostro condominio ha chiesto al Comune di Pisa chi deve provvedere alla pulizia e alla sistemazione dell’area: la responsabilità sembra essere della Direzione Verde Pubblico. Sulla cisterna sono installati i ripetitori della telefonia mobile. Si tratta di una concessione molto onerosa. Il Comune avrebbe dunque le risorse per rimuovere la vegetazione. Crediamo sia giusto osservare che la cisterna si trova in stato di abbandono pur essendo all’interno di uno spazio tenuto bene come la Leopolda. Perchè il Comune non interviene con un intervento di bonifica? Al nostro condominio non sembra giusto dover convivere con un tale degrado. Che responsabilità abbiamo?



Segnalazione inviata da Paolo