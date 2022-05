Via Sant'Agostino, 237 · San Giusto

Pullman che passano veloci in via Sant'Agostino incuranti dei passanti ma soprattutto dei bimbi che vanno a scuola la mattina. Dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio considerando il fatto che sia penalizzati per la mancanza di marciapiede.