Incidente in bia San Pio da Pietrelcina, incrocio con via delle Torri

Via San Pio da Pietrelcina · Cisanello

Ennesimo incidente in questo incrocio che attraverso tutte le mattine. A questo ennesimo incidente, fermo al semaforo rosso, ho voluto immortalare, stufo della stupidità della gente che non rispetta i rossi per guadagnare 30 secondi e rischiare ciò. Ma soprattutto stufo di una amministrazione, cieca alla sicurezza stradale cittadina, che potrebbe risolvere con la realizzazione di una piccola rotonda. Percorrendo poi il viale, a 100 metri di distanza, triplo tamponamento lungo la fila creatasi a causa dei soliti curiosi...