Via La Figuretta: una lunga discarica a cielo aperto

Via La Figuretta, all'estremità nord-orientale del Comune e della città di Pisa sarebbe un luogo suggestivo, frequentato da ciclisti e podisti, lungo il Fiume Morto. Peccato però che alcuni individui con pochi scrupoli la usino come discarica recandosi sul posto (probabilmente con dei camioncini) per scaricare enormi quantità di rifiuti (anche pericolosi) di ogni tipo. Ogni volta che ci vado (in media una alla settimana per la mia consueta corsetta) ci sono nuovi ingombranti e ignobili reperti a dimostrazione che l'attività illecita e indegna è davvero molto frequente e totalmente impunita.