Dopo due cadute con la bicicletta, e una segnalazione in Comune, ricordo che la strada statale via Lucchese nella parte iniziale (incrocio via Paparelli) risulta completamente dissestata con voragini di 20 cm di profondità. Aggiungiamo il buio più completo, il tratto percorribile a piedi chiuso dai primi di settembre (quale motivo? Non lo conosce nessuno).

Segnalazione inviata da Marco via mail.